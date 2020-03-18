Завод КамаСтоун (KamaStone).

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Как можно купить в кредит декоративный камень Kamastone
Получайте декоративный камень сразу, а платите — потом
Копить деньги или ждать зарплаты, чтобы купить декоративный облицовочный камень для фасада или интерьера вашего дома, теперь не обязательно: есть возможность получить камень сейчас и приступить к ремонту, а оплачивать позже по частям, раз в месяц.
Понадобится пара минут на заполнение анкеты, ещё несколько — на решение. Анкета проста, кроме данных паспорта, как правило, ничего не нужно.
Условия прозрачны и понятны
Перед оформлением кредита вы будете ознакомлены с итоговой суммой и графиком платежей.
Погашение организовано удобно
Платежи по кредиту списываются из кошелька Яндекс автоматически, нужно только вовремя его пополнять. Если кошелька Яндекс у вас нет, во время оплаты появится — это бесплатно. Возможно погасить досрочно.
Первый месяц без процентов
Условия кредита
Гражданам РФ от 18 лет.
Сумма от 3 000 до 150 000 ₽.
Срок 6 или 12 месяцев , льготный беспроцентный период — 30 дней.
Переплата - от 1,9% до 3,9% в месяц — после льготного периода.