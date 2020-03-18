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Декоративный искусственный камень, кирпич и плитку из гипса и бетона для фасада и интерьера

от производителя можно купить в Перми, доставка - все регионы России. 

Завод КамаСтоун (KamaStone).

ВНИМАНИЕ - до 30.04.2020года АКЦИЯ,  - 20%, подробности 

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Завод КамаСтоун (KamaStone)

        Мы производим высокопрочные изделия из гипса и бетона с применением добавок-пластификаторов собственной разработки СОВА-2000. Налажен выпуск декоративного искусственного камня для облицовки фасадов, а также для отделки интерьеров помещений (декоративный кирпич и сланец, облицовочный камень, 3Д панели из гипса, декоры и изразцы, тротуарная брусчатка). 


У нас внушительный выбор как белого, так и цветного камня по демократичным ценам. Владеем большим количеством технологий окраски, подбираем цвета по индивидуальным запросам. 


Всегда в наличии необходимые сопутствующие материалы для укладки камня, а квалифицированные консультанты окажут помощь в выборе и расчете.


     Наши клиенты могут приобрести камень КамаСтоун (KamaStone) в магазинах наших партнеров в Пермском крае, а также напрямую через отдел продаж Завода. Отгружаем с двух складов в городе Перми, а также любой транспортной компанией по выбору клиента. 

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Сезонная акция на фасадный камень и брусчатку

Закажите товар до 15.04.2020 - объем от 30м2 - скидка 15%.

Предоплата 70%.

Бонус - бесплатное хранение камня до 10.05.2020г.

Скидки от объема

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 20м2 декоративного камня СКИДКА до 15%.

Подробности по тел. +7 952 657-04-73, +7 992 207-67-67

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Как можно купить в кредит декоративный камень Kamastone

Получайте декоративный камень сразу, а платите — потом 


Копить деньги или ждать зарплаты, чтобы купить декоративный облицовочный камень для фасада или интерьера вашего дома,  теперь не обязательно: есть возможность получить камень сейчас и приступить к ремонту, а  оплачивать позже по частям, раз в месяц. 

 

Понадобится пара минут на заполнение анкеты, ещё несколько — на решение. Анкета проста, кроме данных паспорта, как правило, ничего не нужно.

 

Условия прозрачны и понятны

Перед оформлением кредита вы будете ознакомлены с итоговой суммой и графиком платежей. 



Погашение организовано удобно

Платежи по кредиту списываются из кошелька Яндекс автоматически, нужно только вовремя его пополнять. Если кошелька Яндекс у вас нет,  во время оплаты появится — это бесплатно. Возможно погасить досрочно. 

Первый месяц без процентов 

 

Подробная инструкция 

 

Условия кредита

 Гражданам РФ от 18 лет. 

Сумма  от 3 000 до 150 000 ₽. 

Срок 6 или 12 месяцев , льготный беспроцентный период — 30 дней.

 Переплата  - от 1,9% до 3,9% в месяц — после льготного периода. 

 



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