Завод КамаСтоун (KamaStone).

Мы производим высокопрочные изделия из гипса и бетона с применением добавок-пластификаторов собственной разработки СОВА-2000. Налажен выпуск декоративного искусственного камня для облицовки фасадов, а также для отделки интерьеров помещений (декоративный кирпич и сланец, облицовочный камень, 3Д панели из гипса, декоры и изразцы, тротуарная брусчатка).





У нас внушительный выбор как белого, так и цветного камня по демократичным ценам. Владеем большим количеством технологий окраски, подбираем цвета по индивидуальным запросам.





Всегда в наличии необходимые сопутствующие материалы для укладки камня, а квалифицированные консультанты окажут помощь в выборе и расчете.





Наши клиенты могут приобрести камень КамаСтоун (KamaStone) в магазинах наших партнеров в Пермском крае, а также напрямую через отдел продаж Завода. Отгружаем с двух складов в городе Перми, а также любой транспортной компанией по выбору клиента.